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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 01:27 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 01:38

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den eski ortağa salvolar: Biz CHP'ye yancılık için mi kurulduk?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ilan etmesinin ardından savaş sürmeye devam ediyor. Akşener bu sefer de CHP'yi Özgür Özel'in memlekti Manisa'da bombaladı. Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını hatırlatan Akşener, "Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz, şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış.' Biz AK Parti'nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk." diye konuştu.

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