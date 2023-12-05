Son dakika haberleri... İYİ Parti son günlerde siyasi skandallarıyla en çok konuşulan parti oldu. Öyleki söz konusu skandallar partinin kurucular kurulu üyelerinden yani en içeriden geldi. Akçeli işler, tacizler, parayla vekillik satışı, pazarlıklar derken son bomba da Vedat Yenerer'den geldi. Yenerer, katıldığı bir yayında Akşener'in "HDP bizimle aynı masada olamaz" açıklamalarını çürütecek ifadeler kullandı. Meclis koridorlarında İYİ Partili isimlerle HDP'lilerin diyaloğunu aktaran Yenerer, "Biji Serok Apo sloganları atanlarla 'Vay abi nasılsın' diyerek sarılıyorlar" ifadelerini kullandı.