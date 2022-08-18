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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bir vatandaş arasında başörtüsü gerilimi! Vatandaşa “Yalancısın” dedi korumaları uzaklaştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bir vatandaş arasında başörtüsü gerilimi! Vatandaşa “Yalancısın” dedi korumaları uzaklaştırdı
18.08.2022 16:36

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Gittiği her ilde tepkiyle karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin saldırıya uğrayan üyelerini ziyaret için gittiği Esenyurt'ta vatndaşı azarladı. İlçeyi ziyaret ettiği sırada bir vatandaş Akşener’le konuşmak istedi. Kendisinin provokatör olmadığını ifade eden vatandaş, "2014 yılında seçim büromuz basıldı. Biz Esenyurt'u didik didik edicek onları bulacaktık. Siz başınızdaki baş örtüsünü çıkarttınız" dedi. Akşener, "Hayır yapmadım. Katiyen demedim. Yalan konuşuyorsun. O gün hastanedeydim. Yalancı" diye bağırdı. Daha sonra vatandaş Akşener’in korumaları tarafından uzaklaştırıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde saldırıya uğrayan partililere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye "Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız" diyen Akşener, "İYİ Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Biliyorum ki, arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli.

Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki; bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey." ifadesini kullandı. Saldırıyı düzenleyenlere seslenen Akşener, "Ben buradayım burada, buyurun. Namertler buyurun. Ben buradayım, buyurun. Korkaklar buyurun. 2 kişiye 25 kişi saldırılmaz, buyurun. Ben buradayım, buyurun." dedi.

"'YALANCI' DİYE BAĞIRDI"

Ziyaretlerin ardından alandan ayrılmak için aracına doğru giden Akşener'in yanına bir vatandaş gelerek, bir önceki Esenyurt ziyareti sırasında seçmene bağırdığını söyleyerek tepki gösterdi.

Kendisinin provokatör olmadığını ifade eden vatandaş, "2014 yılında seçim büromuz basıldı. Cengiz abimiz şehit oldu. Bütün İstanbul hastanenin önüne yığıldı. Biz Esenyurt'u didik didik edicek onları bulacaktık. Siz başınızdaki baş örtüsünü çıkarttınız" dedi.

Akşener, "Hayır yapmadım. Katiyen demedim. Yalan konuşuyorsun. O gün hastanedeydim. Yalancı" diye bağırdı.

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