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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024, 11:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024, 11:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "siyasette yumuşama" mesajı: Kutuplaşmak yerine kucaklaşma lazım | Flaş Osman Kavala çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi ile başlayan siyasette yumuşama dönemine ilişkin konuşan Bahçeli, "Siyasette duvar örersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması halisane dileğimizdir. Kutuplaşmak yerine kucaklaşma lazımdır. Yumuşamanın hakim olması dileğimizdir. " ifadelerini kullandı. Gezi Parkı davası tutuklusu Osman Kavala ile ilgili de konuşan Devlet Bahçeli, "Hiçbir organ mahkemelere emir vermez, tavsiyede bulunamaz. Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargıya talimat vermek suçtur. Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir. " dedi.

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