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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 23:10 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023, 00:06

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun: Ekrem İmamoğlu parti içine karışıyor

Yerel seçimlere aylar kala Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener arasındaki savaş giderek kızışmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye nasıl karıştığını anlattı. Olgun, "Ekrem Bey'in İYİ Parti içine dahli var mı?" sorusuna "İstanbul’da Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’ye karışıyor. Aldığımız duyumlar yaptığımız tespitlerle İYİ Parti’ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

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