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İsveç'te PKK rezaleti: Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'te PKK rezaleti: Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
12.01.2023 19:44

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, PKK/PYD-YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Türkiye'nin bu menfur eylemi şiddetle kınadığı ve protesto ettiği, güçlü ifadelerle bildirildi. Ayrıca, İsveç’in Üçlü Ahitname'yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye'nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edildi.

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