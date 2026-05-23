CHP üyesine ret: "31 Mart Yerel Seçimleri İptal Edilsin" başvurusu reddedildi!
CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile mevcut yönetim arasında tırmanan "mutlak butlan" krizinde son perde Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kapandı; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay'a dair verdiği kararı gerekçe göstererek yerel seçimlerin hukuki meşruiyetini yitirdiğini savunan bir CHP üyesinin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin tamamen iptal edilmesi talebiyle yaptığı olağanüstü başvuru, YSK tarafından ele alınarak oy birliğiyle reddedildi!
