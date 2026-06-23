İstanbul'un göbeğinde pes dedirten tehdit: "Boksörüm bak, o çeneni kırarım!"

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 19:54 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 19:55

"Yolu Kapattın" Bahanesiyle Terör Estirdi

Olay, 21 Haziran günü saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü aracını yol kenarına çekerek park halinde beklemeye başladı. Bu sırada cadde üzerinden motosikletle geçen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma sert tepki gösterdi. Sürücünün karşılık vermesi üzerine taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

"Boksörüm, Çeneni Kırarım, Polis Çağırsana!"

Motosikletten inerek sürücünün üzerine yürüyen şahıslardan biri, çevredekilerin araya girmesine aldırış etmeden tehdit ve küfürler yağdırdı. Kendini boksör olarak tanıtan maganda, "Boksörüm bak, vallahi o çeneni kırarım, polis çağırsana, seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüye gözdağı vermeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla sakinleştirilmeye çalışılan saldırgan, tehditlerine uzun süre devam etti.

Tehdit Anları Araç Kamerasında

Yaşanan o gerilim dolu anlar ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli şahsın araç kapısına kadar gelerek sürücüye hakaretler ettiği, fiziksel saldırıda bulunmak üzere defalarca hamle yaptığı ve çevre esnafının araya girerek facianın önüne geçmeye çalıştığı anlar net bir şekilde yer aldı. Olayın ardından sürücünün şikayetçi olup olmadığı bilinmezken, polis ekiplerinin görüntüler üzerine inceleme başlattığı öğrenildi.