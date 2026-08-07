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Mekke Anlaşması dengeleri nasıl değiştirecek? Okan Müderrisoğlu A Haber'de açıkladı

Mekke Anlaşması dengeleri nasıl değiştirecek? Okan Müderrisoğlu A Haber'de açıkladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini kökten değiştirecek tarihi bir adım atıldı. Üç ülke arasında "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" resmi olarak imzalandı. Anlaşmanın detayları ve önemini Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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