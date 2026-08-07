Adana'da oto kilit tamir atölyesinde iki kişi ölü bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

"Mekke Anlaşması" imzalandı: Türkiye Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üçlü savunma paktı

"Mekke Anlaşması" imzalandı: Türkiye Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üçlü savunma paktı