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Bitlis'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Bitlis'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Adilcevaz istikametinden Tatvan yönüne giden ambulansın otomobille çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Yaralanan 10 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kavşakta Ambulansla Çarpıştı

G.Y.K. yönetimindeki otomobil kavşakta beklediği sırada, Adilcevaz istikametinden Tatvan yönüne seyir halinde olan B.Ç. idaresindeki ambulansla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, can pazarı yaşandı.

2 Sağlık Personeli ve 8 Yolcu Yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ambulansta görevli 2 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ile otomobilde bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde diğer sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Adli Tahkikat Başlatıldı

İlk müdahaleleri tamamlanan toplam 10 yaralı, ambulanslarla ivedilikle çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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