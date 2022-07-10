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İstanbullu sel felaketiyle uğraşırken Ekrem İmamoğlu tatilde! İşte kaldığı otel ve fiyatı

İstanbullu sel felaketiyle uğraşırken Ekrem İmamoğlu tatilde! İşte kaldığı otel ve fiyatı
10.07.2022 22:18

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stanbul sel felaketiyle boğuşurken, görevinin başında olması gereken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de özel bir otelde tatilde olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kaldığı otelin özel bir otel olduğu ve gecelik fiyatının 24 bin 978 lira olduğu öğrenildi. Diğer yandan Ekrem İmamoğlu’nun şu ana kadar İstanbul’a dönmediğini A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında açıklayan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, İmamoğlu’nun kaldığı otelin tepeden çekilmiş fotoğrafını ve lokasyonunu da servis etti. İşte detaylar…

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