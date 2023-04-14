RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'dan kaçış başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

İstanbul'dan kaçış başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
14.04.2023 18:28

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Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'yla birleşmesi nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Bazı yollarda trafik akışı durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu saat 16.55 itibariyle yüzde 71'e çıktı. Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili haftasına girilmesi nedeniyle İstanbul trafiği şimdiden etkisini göstermeye başladı. İftar saatinin de yakınlaşmasıyla birlikte yoğunluk daha da arttı. İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun saat 16.55 itibariyle yüzde 71'e yükseldiği görüldü. İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi.

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