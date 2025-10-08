PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'daki silahlı saldırıda öldürülen avukat Öktem'in cenazesi yakınlarına teslim edildi

İstanbul'daki silahlı saldırıda öldürülen avukat Öktem'in cenazesi yakınlarına teslim edildi

İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Öktem'in cenazesinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı. Öktem'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürülen Öktem'in naaşı, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

