30 milyon dolarlık soygunda 11 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, lüks bir sitenin otoparkındaki iki araçtan 15 dakikada 30 milyon dolar çaldığı belirlenen, aralarında site yöneticisi ve güvenlik görevlisinin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Operasyon ve Soygun Verileri

Olayın Süresi: Yaklaşık 15 dakika.

Çalınan Toplam Tutar: 30.000.000 Dolar.

Ele Geçirilen Tutar: 1.600.000 Dolar (Bir şüphelinin adresinde).

Kayıp Tutar: 28.400.000 Dolar (Aramalar sürüyor).

Gözaltı Sayısı: 11 kişi (7 saha faili + 4 iş birlikçisi).

Operasyon Kapsamı: İstanbul merkezli 3 il.

Şüpheli Grupları ve Suçlama Detayları

Saha Failleri: Parayı fiziksel olarak araçlardan çalan 7 kişilik grup.

Site Yönetimi: Güvenlik kamerası görüntülerini sildiği belirlenen yönetici ve güvenlik görevlisi.

Aile Bağlantısı: Bir şüphelinin suça iştirak eden eşi.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

30 milyon dolarlık soygun nasıl gerçekleşti?

Şüpheliler, lüks bir sitenin otoparkına girerek mağdura ait iki aracı hedef almış ve yaklaşık 15 dakika içerisinde araçlardaki 30 milyon doları alarak kayıplara karışmıştır.

Güvenlik kamerası kayıtlarına ne oldu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, site yönetiminin ve güvenlik görevlisinin hırsızlık anına dair delilleri karartmak amacıyla görüntüleri sildiği tespit edilmiştir.

Mağdur parayı neden bankada değil de araçta saklıyordu?

Eski bir döviz bürosu sahibi olan mağdur ifadesinde; bankaların kara para aklama soruşturmaları nedeniyle kendisiyle çalışmak istemediğini, bu yüzden parasını güvenli bulduğu site otoparkındaki araçlarında tuttuğunu belirtmiştir.

Şüphelilerin adli süreci ne aşamada?

Gözaltına alınan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yarın sabah adliyeye sevk edilmesi planlanmaktadır.