İstanbul’da trafikte yol kesen sürücü yakalandı: "Gereği yapıldı"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni Trafik Kanunu Teklifi ile "şehir eşkıyaları"na ağır cezalar getirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle, yol kesen şehir eşkıyaları tarih olacak. Caydırıcı cezalar geliyor."

Yeni düzenlemeye göre saldırı amacıyla araçtan inip yol kapatan sürücülere:

🔹 180 bin TL idari para cezası,

🔹 60 gün süreyle ehliyetine el konulması,

🔹 60 gün araç trafikten men cezası uygulanacak.

Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara gereğini yapmaya devam edeceğiz. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin." çağrısında bulundu.