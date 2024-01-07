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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024, 12:47 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 13:03

İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Son dakika haberi! İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak. İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İZMİR'DE TÜM VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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