İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İZMİR'DE TÜM VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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