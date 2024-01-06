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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 19:35 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 19:39

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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