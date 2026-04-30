Bayrampaşa’da iş kavgasında kan aktı

İhtar Çekti, Hedef Haline Geldi

Olay, 25 Nisan günü saat 10.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki kuru gıda halinde meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Ç., eski patronları Kemal O. ve babası Hüseyin O.'nun yanından ihtar çekerek ayrıldı ve haklarını almak için hukuk mücadelesi başlattı. Bu durumu hazmedemeyen baba ve oğul, eski çalışanlarının yeni açtığı iş yerine giderek tartışma çıkardı.

Ayırmak İsterken 3 Kurşunla Vuruldu

İş yeri önünde başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ancak öfkesi dinmeyen baba ve oğul, 5 dakika sonra ruhsatsız silahla geri döndü. O sırada iş yerinde görüşme yapmak için bekleyen ve kavgayı yatıştırmaya çalışan Adem Ç. (31), Hüseyin O.'nun silahından çıkan 3 merminin isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

Güvenlik Kameraları Dehşeti Kaydetti

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Adem Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaçmaya çalışan saldırgan Hüseyin O. ve oğlu Kemal O. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"İhtar Çekmemi Yediremediler"

Yaşananları anlatan Zafer Ç., eski işverenlerinin mahkeme sürecini baskıyla durdurmaya çalıştığını belirtti. Zafer Ç., "Benim yasal haklarımı aramamı hazmedemediler. Olayla hiçbir ilgisi olmayan, sadece bizi ayırmak isteyen Adem arkadaşımız pusuya düşürülerek vuruldu. Konuşma bahanesiyle kenara çekip arkadan ateş ettiler" diyerek yaşanan mağduriyeti dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.