Haberler Güncel Videoları İstanbul Avcılar'da metrobüs tacizcisine müdahale eden genç konuştu: Kalçasını elleyince...

İstanbul Avcılar'da metrobüs tacizcisine müdahale eden genç konuştu: Kalçasını elleyince...

İstanbul Avcılar'da metrobüs tacizcisine müdahale eden genç konuştu: Kalçasını elleyince...
13.11.2022 14:58

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:16
Başkan Erdoğan Semerkant'ta...
Güncel 01:38
Bina yöneticisine EYP'li...
Güncel 03:37
5 Afgan uyruklu şahsın...
Güncel 01:02
HDP ve İYİ Parti birbirine...
Güncel 01:07
CHP’li belediyelerde rüşvet...
Güncel 00:51
Saadet'in medya ayağı TV 5'te...
Güncel 22:53
Başkan Erdoğan ve İsveç...
Güncel 13:47
Başkan Erdoğan'dan açılış...
Güncel 10:06
Turkuvaz Medya'ya teşekkür:...
Güncel 00:54
Teröristbaşı Fetullah Gülen’in...
Güncel 06:53
Canlı yayında Mehmet...
Güncel 02:00
Cihan Kolivar’dan skandal...

AVCILAR'da metrobüsteki kadın yolculara tacizde bulunduğu iddia edilen Arif Ş.'ye müdahale ederek polise teslim eden ve tutuklanmasını sağlayan Hakan Demirci, Ensesinden tuttum, polise teslim ettim. Gözünü kapatmamış bir vatandaşa rastladı dedi. Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş., polise teslim edildi. Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Arif Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA