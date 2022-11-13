İstanbul Avcılar'da metrobüs tacizcisine müdahale eden genç konuştu: Kalçasını elleyince...

AVCILAR'da metrobüsteki kadın yolculara tacizde bulunduğu iddia edilen Arif Ş.'ye müdahale ederek polise teslim eden ve tutuklanmasını sağlayan Hakan Demirci, Ensesinden tuttum, polise teslim ettim. Gözünü kapatmamış bir vatandaşa rastladı dedi. Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş., polise teslim edildi. Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Arif Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.