SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 çocuk yaralandı
Haberler Güncel Videoları

Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 çocuk yaralandı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:35:56

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Görgü Mahallesi Kasım Söğüt Yeni Yol Sokak'ta meydana geldi. Samet E. (15) idaresindeki otomobil, Görgü Bayram Mahallesi Callak Çeşme Sokak kavşağında seyir halindeki Talha T.Ü. (15) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Talha T.Ü. ile arkasında oturan Şinasi B. (17) savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, ağır hasar gören motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Van Tuşba'da korkutan deprem
13.04.2025Pazar
İzmir'de araçtan ses sistemi hırsızlığı kamerada
13.04.2025Pazar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Kabine gündeminde neler var?
13.04.2025Pazar
5 yıldır aranan şüpheli Kadıköy'de yakalandı
13.04.2025Pazar
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 3-10 Nisan 2025 tarihleri arasında denetlenen toplam 497 bin 591 araca/sürücüye işlem yapıldı
13.04.2025Pazar
Bunlar da Var
Esenler’de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan saldırgan tutuklandı 05:18
Esenler’de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan saldırgan tutuklandı
12.04.2025Cumartesi
Adana’da imam cinayeti: Ailesinden özür dilerim 02:35
Adana'da imam cinayeti: "Ailesinden özür dilerim"
12.04.2025Cumartesi
Sivas’ta feci trafik kazası: Otomobil kontrolden çıktı! 1 ölü 02:51
Sivas’ta feci trafik kazası: Otomobil kontrolden çıktı! 1 ölü
13.04.2025Pazar
Bursa’da feci kaza kamerada: 1 ölü! 00:28
Bursa'da feci kaza kamerada: 1 ölü!
12.04.2025Cumartesi
CANLI YAYIN