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Irmak öğretmenin şüpheli ölümü: Okul müdürü görevden alındı

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü: Okul müdürü görevden alındı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde bulunan Karakazan İlkokulu'nda görev yapan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan süreçte yargıdan sonra idari mekanizma da harekete geçti. Hakkında sayısız mobbing ve şiddet iddiası bulunan okul müdürü Melahat İleri hakkında alınan uzaklaştırma kararının detayları ve soruşturmada gelinen son nokta haberimizde...

IRMAK ÖĞRETMENİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE KRİTİK GELİŞME: MÜDÜR İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI!

Ağrı'da görev yapan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın evinde ölü bulunmasıyla sonuçlanan trajik olayda, soruşturma süreci hız kazandı. Genç öğretmenin, maruz kaldığı mobbing ve şiddeti anlattığı dilekçelerin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalarda, gözaltı kararının ardından idari bir hamle geldi. Hakkındaki iddiaların odağındaki okul müdürü Melahat İleri'nin, yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Adalet ve İdari Süreç Eş Zamanlı Yürüyor

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan okul müdürü Melahat İleri hakkında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan idari inceleme de devam ediyor. Irmak öğretmenin şikayet dilekçelerinde belirttiği; hakaret, fiziksel şiddet ve sistematik mobbing iddialarının ciddiyeti üzerine, İleri'nin görevine geçici olarak son verildiği ifade edildi.

Eğitim Camiasında "Adalet" Beklentisi

Irmak Ayşe Koparan'ın, mesleğinin başında yaşadığı zorluklar ve uğradığı psikolojik baskı neticesinde hayatını kaybetmesi, ülke genelindeki eğitim camiasında büyük bir infial yarattı. Eğitim sendikaları, aday öğretmen statüsündeki genç meslektaşlarının yaşadığı bu sürecin en şeffaf şekilde aydınlatılması ve sorumluların en ağır cezayı alması için çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Ses Kayıtları ve Dilekçeler İncelemede

Genç öğretmenin yakınlarına gönderdiği ses kayıtları ve resmi makamlara sunduğu dilekçeler, soruşturmanın en önemli delilleri arasında yer alıyor. Koparan'ın sadece idari değil, yargı önünde de sesini duyurmaya çalıştığı; ancak yaşadığı sistem baskısının genç öğretmeni umutsuzluğa sürüklediği değerlendiriliyor. Yürütülen idari sürecin, elde edilen yeni delillerle birlikte genişletilmesi bekleniyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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