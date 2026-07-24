CANLI YAYIN
Geri
Ayasofya-i Kebir Camii'nde yeni dönem! Dev projede yeni aşamaya geçildi

Ayasofya-i Kebir Camii'nde yeni dönem! Dev projede yeni aşamaya geçildi

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii’nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma ve güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İbadete açılışının 6. yıl dönümünde ana kubbe restorasyonu için dev çelik çatı yüksek güvenlikli branda ile kaplanmaya başlandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, özgün dokunun korunacağını ve ziyaret ile ibadetin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Siverek'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 ölü 1 yaralı
Siverek'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 ölü 1 yaralı
Fatma Soydaş cezaevine gönderildi: Savcılıktan video delilleri açıklaması
Fatma Soydaş cezaevine gönderildi: Savcılıktan video delilleri açıklaması
Samsun'da silahlı saldırı anı kamerada!
Samsun'da silahlı saldırı anı kamerada!
Karabük Safranbolu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Karabük Safranbolu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle