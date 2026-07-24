Ayasofya-i Kebir Camii'nde yeni dönem! Dev projede yeni aşamaya geçildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii’nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma ve güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İbadete açılışının 6. yıl dönümünde ana kubbe restorasyonu için dev çelik çatı yüksek güvenlikli branda ile kaplanmaya başlandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, özgün dokunun korunacağını ve ziyaret ile ibadetin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel