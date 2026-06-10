Ankara'da öldürülen Kayra'nın son doğum günü görüntüleri yürek dağladı

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 14:31

ANKARA'DA KAN DONDURAN CİNAYET: KAYRA ATAMAN'IN SON DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ YÜREK DAĞLADI!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Kayra Ataman'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan vahşet, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan genç çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'na uğurlandı. Saldırı sonrası gözaltına alınan Taha Erdem E. ve babası Burak E. ile ilgili adli süreç devam ediyor.

"Kız Arkadaşına Laf Attılar, Oğlumu Kalbinden Bıçakladı"

Baba Hanifi Ataman, cinayetin bir "laf atma" tartışması sonrası yaşandığını belirterek, "Kız arkadaşıyla yürürken sarhoş bir şahıs laf atmış, oğlum tepki gösterince bu kez şahsın oğlu olaya karışmış. Oğlumu kalbinden iki kez bıçakladılar. Ciğerim yanıyor, bunlar çocuk değil canavar" diyerek adalet çağrısında bulundu. Anne Emine Ataman ise acısının büyüklüğünü, "Özel harekat polisi olmak istiyordu, tek oğlumdu, artık çocuklar ölmesin" sözleriyle dile getirdi.

O Mutlu Gününden Geriye Sadece Bu Görüntüler Kaldı

Kayra Ataman'dan geriye ise ailenin 4 çocuğundan tek oğlu olduğu o mutlu günlere ait hatıralar kaldı. Ailesiyle birlikte doğum gününü kutladığı ve geleceğe dair hayaller kurduğu o son görüntüler, ortaya çıkmasıyla birlikte izleyenlerin yüreklerini dağladı. Efendiliği ve merhametiyle tanınan Kayra'nın, "Silah nedir bilmezdi" diyen halasının feryadı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Adalet Beklentisi Sürüyor

Olayla ilgili gözaltına alınan saldırganların emniyetteki işlemleri sürerken, aile ve yakınları bu vahşetin faili olanların en ağır cezayı almasını bekliyor. Toplum vicdanını yaralayan bu cinayetin ardından "Başka çocuklar ölmesin" çığlığı yükselmeye devam ediyor.