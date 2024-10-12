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İran’dan gövde gösterisi İsrail’e gövde gösterisi! Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi?
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İran’dan gövde gösterisi İsrail’e gövde gösterisi! Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi?

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 22:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 22:18

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, pilotluğunu yaptığı uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. İsrail saldırıları sonucu yıkılan yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Galibaf, “Lübnan'ın yeniden inşasında yer alacağız” dedi. Galibaf ayrıca İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Lübnanlıların durumuna yönelik, “Eğer Lübnan hükümeti Beyrut için bir hava koridoru açarsa bu yardımları en kısa sürede ulaştırabiliriz” dedi. İran’ın Lübnan ziyareti gövde gösterisi olarak değerlendirilirken, ziyaretin şifreleri A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Peki İran, Lübnan ziyareti ile ne mesaj verdi? İşte detaylar…

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