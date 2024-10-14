Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.50'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmaların yeni anayasa sürecine katkı vermeyeceğini bildirdi. İsrail tanklarının BM karargahına saldırısını BMGK'nın tribünden izlediğini belirten Erdoğan, "Bunun adı acizliktir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız." şeklinde konuştu. Terörle arasına mesafe koyması beklenenlerin tam tersine terör diline sarılması samimiyetsizlik olduğunu belirten Erdoğan, "Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmaya çalışılmasına izin vermeyiz. Siyasette yumuşama iklimi ülkemizin güvenliği ile ilgili provokasyonlara göz yumacağımız anlamına gelmez." dedi.