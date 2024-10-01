SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İran füzeleri böyle ateşledi
Haberler Güncel Videoları

İran füzeleri böyle ateşledi

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 22:39 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 22:39

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu. İsrail'i hedef alan 500 füzenin ateşlendiği belirtilirken talimatı İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in verdiği bildirildi. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilirken İsrail'in Demir Kubbe sisteminin bazı bölgelerde etkisiz kaldığı görüldü. Devrim Muhafazları İran'dan ateşlenen Fettah füzelerinin ateşlenme görüntülerini paylaştı.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
01.10.2024Salı
Bolu’da yoldan çıkan pikap duvara çarptı: 4 yaralı
01.10.2024Salı
Bartın-Cide yolunda kayalar yola düştü
01.10.2024Salı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 471 gram skunk ele geçirildi
01.10.2024Salı
CHP'li İsimlerden 'Kürdistan' Düeti: İmamoğlu'nun Ekibinden Skandal
01.10.2024Salı
Bunlar da Var
Kemal Sunal’ın Postacı filminde inanılmaz hata 00:47
Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata
30.09.2024Pazartesi
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran’dan son durum açıklaması: ’’Köy kör olmuş!’’ 23:47
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''
30.09.2024Pazartesi
BMC Kirpi, Dört Rus İHA Saldırısına Direndi: Dünyayı Şaşırtan Görüntüler! 00:30
Ukrayna’da Kirpi şov!
30.09.2024Pazartesi
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Serkan Akyüz kasten adam öldürme suçlaması ile tutuklandı 03:36
Serkan Akyüz, kasten adam öldürme suçlaması ile tutuklandı
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA