CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba'dan Kamer Genç'e skandal anma töreni! Mezarı başında içki içip döktüler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yaklaşık 5 yıl önce hayatını kaybeden CHP’li eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’i mezarı başında andıkları anlara ait görüntüler tepki çekti. Söz konusu görüntülerde Özel ve Ağbaba’nın ellerinde içki bardakları olduğu, “vasiyet” gerekçesiyle bardaktaki alkolün Kamer Genç’in mezarına döküldüğü görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kamer Genç’in ailesinin avukatı açıklama yaparak, yapılanların merhuma ve hatırasına yönelik açık bir saygısızlık olduğunu belirtti. Avukat, bu davranışın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak gerekli hukuki girişimlerin değerlendirileceğini ifade etti.