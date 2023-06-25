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İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' diye açtığı Feshane’de LGBT propagandası yaptı

İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' diye açtığı Feshane’de LGBT propagandası yaptı
25.06.2023 23:02

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Feshane-i Amire binasını restore ettirip tasavvuf müzesi yaptıracağını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük bir skandala imza attı. Tasavvuf müzesi yerine sözde sanat merkezi açan İmamoğlu, burada İslami değerlere hakaret edilmesine ve LGBT propagandası yapılmasına izin verdi. 22 Haziran'da açılışı yapılan binada Gezi Parkı kalkışması övülürken, çıplak heykellerle de Eyüpsultan'ın maneviyatına büyük saygısızlık yapıldı. Restorasyonu tamamlanan Feshane'nin açılış konserinde ise bir şarkısında açıkça ayetle dalga geçenlere yer verilmesi dikkat çekti.

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