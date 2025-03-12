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İmamoğlu dün ikrar etti bugün inkar! İşte Doğu Akdeniz gerçeği...
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İmamoğlu dün ikrar etti bugün inkar! İşte Doğu Akdeniz gerçeği...

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 14:41

Ekrem İmamoğlu öyle bir kenara sıkıştı ki dün ikrar ettiğini bugün inkar etti. Savcılıkta Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırmadığını itiraf eden İmamoğlu'nun kendi sitesinde ve CHP’nin sitesinde Doğu Akdeniz'e yer verildi. 2018 tarihli bir röportaj ise İBB Başkanı'nın gerçek dışı beyanlarla delil kararttığını gözler önüne serdi. O dönem Trabzon medyasına konuşan İmamoğlu, "Doğu Akdeniz'in sınavına girdim ve İnşaat Mühendisliği okumaya başladım" dedi. Özetle 8 yıldır anlattığı "Doğu Akdeniz" hikayesiyle usulsüz yatay geçişe kılıf uydurdu.

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