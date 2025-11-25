İkbal Uzuner’in mezarındaki skandalda ifadeler ortaya çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde Ekim 2024'te Semih Çelik tarafından öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında çekilen uygunsuz görüntüler büyük tepki toplamıştı. Görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, üç şüpheli hakkında soruşturma başlatmış ve şahıslar tutuklanmıştı.

"Video yayılınca linçlendim"

Şüphelilerden Y.A. ifadesinde yalnızca video çektiğini ve mezara zarar vermediğini savundu. Açıklamasında, "Video yayılınca linçlendim, videoyu sildim, hesapları da kapattım. Pişmanım." sözleri yer aldı.

"Milletin damarına bastık, kusura bakmasınlar"

Şüpheli Ö.E. ise mezara zarar vermediğini ve sadece suladığını iddia etti. Sosyal medya paylaşımlarının ardından merakla mezara gittiklerini söyleyerek, "Milletin damarına bastık, kusura bakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ iddiası gündeme geldi

Şüphelilerden Ö.D. ise kendisine ait görüntünün manipüle edildiğini öne sürdü. İfadesinde, "Videoyu çeken kişi hakaret etmiş olabilir ama ben etmedim. Mezar taşını tuttum sadece. Videom üzerinde yapay zekâyla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar." dedi.