MİT deşifre etti: Siber casusların kişisel veri ve kripto para trafiği böyle çözüldü!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), vatandaşların kişisel verilerini hedef alan ve bu verileri terör örgütlerinin kullanımına sunan dev bir siber casusluk ağını çökertti. Ankara merkezli operasyonda, yasa dışı veri trafiği ve kripto para üzerinden yürütülen finansal akış deşifre edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde; Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen müşterek çalışmalar meyvesini verdi. Kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlayarak "siber casusluk" faaliyeti yürüten yasa dışı yapılanma, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla etkisiz hale getirildi.

Ankara Merkezli Operasyon: 4 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; İstanbul ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Siber suç şebekesinin yönetim kadrosunda yer alan 4 kritik isim kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Veriler Terör Örgütlerine mi Servis Edildi?

MİT tarafından yapılan derinlemesine incelemeler, basit bir veri hırsızlığının ötesinde "sistematik bir casusluk" faaliyetini ortaya çıkardı. Ele geçirilen verilerin; terör örgütleri ve organize suç yapıları tarafından operasyonel amaçlarla kullanılabilecek nitelikte olduğu saptandı. Operasyon kapsamında el konulan veri depolama aygıtları ve şifreli haberleşme cihazları, adli bilişim uzmanları tarafından tek tek çözümlenerek dijital delil dosyasına eklendi.

Yasa Dışı Finans Trafiği MASAK Takibine Takıldı

Siber casusluk şebekesinin elde ettiği haksız kazancı nasıl akladığı da gün yüzüne çıkarıldı. MASAK'ın incelemelerine göre şebeke, yasa dışı gelir trafiğini gizlemek için karmaşık yöntemler kullandı:

Gelirler kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldı.

Ödemeler yurt dışı tabanlı platformlara yönlendirildi.

Çok aşamalı transfer yöntemleriyle para hareketliliğinin izi kaybettirilmeye çalışıldı.

Siber Tehditlere Karşı "Sıfır Tolerans"

Ulusal güvenliği hedef alan siber tehditlere karşı yürütülen bu kapsamlı operasyon neticesinde, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, terör örgütleri dahil üçüncü şahısların erişimine açık olduğu belirlenen 8 farklı internet sitesi de erişime kapatılarak tamamen ele geçirildi.