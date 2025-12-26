PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü
Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 15:22
Abone Ol
Yazı Boyutu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan’ı baş başa görüştü.
Bunlar da Var
02:08
Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
25.12.2025
Perşembe
02:19
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
25.12.2025
Perşembe
00:38
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
25.12.2025
Perşembe
00:34
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
24.12.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN