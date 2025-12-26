Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir aracın çarptığı Tofaş marka otomobil adeta teneke kutu gibi ezildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Milas-Bodrum Karayolu'nda Meydana Geldi

Kaza, sabah saatlerinde Milas-Bodrum Karayolu Koru Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Zincirleme trafik kazasında, seyir halindeki bir panelvan araç, yol kenarında bulunan Tofaş marka otomobile çarptı.

Görenler Gözlerine İnanamadı

Kazanın ardından Tofaş marka aracın aldığı hasarı görenler gözlerine inanamadı. Kazanın şiddeti çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Yaşanan trafik kazası, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, kazanın ne denli şiddetli olduğunu ortaya koydu.

Yaralının Durumunun İyi Olduğu Öğrenildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolda Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Kaza sonrası Milas-Bodrum Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü.

Soruşturma Başlatıldı

Güvenlik güçleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.