Asrın inşasıyla Hatay nefes alıyor: 10 kat yerine 4-5 katlı yeni yaşam!
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 17:14
Hatay'da 'Asrın İnşası' ile silüet değişiyor. 75. Yıl Bulvarı'nda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, 10 katlı eski yapıların yerine inşa edilen az katlı, yeşil odaklı ve modern caddelerin Hatay’a yeni bir çehre kazandırdığını belirtti.
