İçişleri Bakanlığı’ndan hayat kurtaran adım: "Hayat 112 Acil" uygulaması devreye giriyor!
İçişleri Bakanlığı, acil çağrı hizmetlerinde hızı ve koordinasyonu en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli "Hayat 112 Acil" mobil uygulamasını vatandaşların kullanımına sunuyor; deprem, yangın, kaza, sağlık krizi veya güvenlik tehdidi anlarında tek bir dokunuşla ambulans, polis, jandarma ve AFAD ekiplerine internet olmasa dahi anlık konum bazlı bildirim gönderebilen uygulama, engelli vatandaşlara özel erişilebilirlik ve görüntülü görüşme desteğiyle de Türkiye'nin yeni dijital can simidi olmaya hazırlanıyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel