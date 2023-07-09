İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Hava Kurtarma ekiplerimiz ve tüm birimlerimiz Milletimizin emrinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta Batı Karadeniz Bölgemiz olmak üzere sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'a doğru karayoluyla hareket halindeyiz. Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. 23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı. Şu an itibarıyla şükürler olsun can kaybımız yok. Hava Kurtarma ekiplerimiz ve tüm birimlerimiz Milletimizin emrinde." ifadelerini kullandı.