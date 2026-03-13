İBB davasında itirafçı Ümit Polat rüşvet ağını anlattı: "Yukarısı istiyor dediler, liste verdiler"

İBB'deki 161 milyar lirayı aşan kamu zararı davasının dördüncü duruşmasında itirafçı sanık Ümit Polat, Ağaç AŞ üzerinden işleyen rüşvet ağını tüm ayrıntılarıyla anlattı. Polat, 2023 seçimleri öncesi Ali Sukas'ın liste hazırlayıp müteahhitlerden yüzde 10 rüşvet aldığını öne sürdü. Duruşma sonrası Silivri'de yaşanan kriz duruşmanın sona erdirilmesiyle noktalandı. Ayrıntılar haberimizde...

407 Sanık Dördüncü Kez Hakim Karşısında

CHP'li İBB'de 161 milyar lirayı aşan kamu zararına yol açtığı iddia edilen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 107'si tutuklu 407 sanık bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Daha önce etkin pişmanlıktan iki kez yararlanmak isteyen itirafçı sanık Ümit Polat, duruşmada dikkat çekici ifadeler verdi.

"Yukarısı İstiyor Dediler, Liste Verdiler"

Ümit Polat, Ağaç AŞ'den "SİSTEM"e akan rüşvet paralarını mahkemede detaylıca anlattı. Polat'ın ifadesine göre 2023 seçimleri öncesinde Ali Sukas'ın bir liste hazırlayarak müteahhitlere "Yukarısı istiyor" dediği ve bu kişilerden yüzde 10 oranında rüşvet alındığı öne sürüldü.

Silivri'de Kriz: Duruşma Sona Erdirildi

Duruşmaya verilen aranın ardından Silivri'de gerginlik yaşandı. İmamoğlu'nun basına açıklama yapmaya kalkmasının ardından mahkeme heyeti basın mensuplarının yerinin değiştirilmesini istedi. Krizin çözülememesi üzerine duruşma mahkeme tarafından sona erdirildi.