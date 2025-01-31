İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti

İstanbul'un ilçelerinde patlak veren ve bir ucu İBB iştiraklerine dokunan ihale ve rüşvet skandalları sonrası siyaseten çıkmaza giren CHP çıkış yolunu yargıya parmak sallayarak aradı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden hedef aldı daha sonra bilirkişiyi hedef gösterdi. Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu bugün İstanbu Adalet Sarayı'nda ifade veriyor. Partilileri alana toplayan İmamoğlu'nun ikinci bir "Saraçhane" denemesi yapacağı konuşulurken adaylık savaşı verdiği Mansur Yavaş'ın da alana gitmesi dikkat çekti.