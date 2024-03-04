Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyası için "Sevdamız İstanbul" isimli klip hazırlandı. Klipte karanfil metaforu kullanılarak, İstanbul'un mevcut sorunlarına yönelik çözümler tasvir edildi. Klibin son sahnesinde Murat Kurum, elinde karanfil ile İstanbullulara, “Dertlerin bittiği, yüzlerin güldüğü ‘Çilesiz bir İstanbul’u çok özlediniz, biliyorum. Umutla, aşkla, heyecanla hep birlikte el ele verip bu aziz şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız.” diyerek ‘Çilesiz İstanbul’u müjdeledi.