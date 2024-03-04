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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Mart 2024, 10:37 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, 10:37

İBB Başkan adayı Murat Kurum için "Sevdamız İstanbul" klibi hazırlandı! Nisan gelecek yüzler gülecek! Dikkat çeken karanfil detayı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyası için "Sevdamız İstanbul" isimli klip hazırlandı. Klipte karanfil metaforu kullanılarak, İstanbul'un mevcut sorunlarına yönelik çözümler tasvir edildi. Klibin son sahnesinde Murat Kurum, elinde karanfil ile İstanbullulara, “Dertlerin bittiği, yüzlerin güldüğü ‘Çilesiz bir İstanbul’u çok özlediniz, biliyorum. Umutla, aşkla, heyecanla hep birlikte el ele verip bu aziz şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız.” diyerek ‘Çilesiz İstanbul’u müjdeledi.

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