Küresel enerji koridorunun kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı, tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamlelerinin ardından İran'ın misilleme olarak boğazı kapatması, dünya deniz ticaretini adeta felç etti. Basra Körfezi çıkışında bekleyen gemilerin sayısı binleri aşarken, uzmanlar "küresel ticaret alarm veriyor" uyarısında bulunuyor.

1900 Gemi Mahsur: Küresel Deniz Ticareti Alarm Veriyor

Son verilere göre 20-22 Mart tarihleri itibarıyla Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaklaşık 1900 ticari gemi mahsur kalmış durumda. Trafiğin durmasıyla birlikte bölgede adeta bir "gemi otoparkı" oluştu. Mahsur kalan gemilerin dökümü ise krizin vehametini gözler önüne seriyor: 324 dökme yük gemisi, 315 petrol kimyasal ürün gemisi ve 267 petrol ürünü tankeri boğazın açılmasını bekliyor.

190 Milyon Varil Petrol Beklemede: Enerji Arzı Tehlikede

Krizin en kritik noktasını ise enerji sevkiyatı oluşturuyor. Bölgede hareket edemeyen 211 ham petrol tankeri, yaklaşık 190 milyon varil ham petrolü dünya pazarlarına ulaştıramıyor. Bu durum, küresel enerji fiyatlarında büyük bir baskı oluştururken taşımacılık faaliyetlerinde de maliyetleri zirveye taşıdı. Konteyner, genel kargo ve LPG gemileri de dahil olmak üzere binlerce ticari araç, güvenli geçiş izni bekliyor

İran'dan 'Bağlantılı Gemi' Kararı: Sadece Tarafsızlara Geçiş İzni

İran kanadından yapılan resmi açıklamaya göre, boğazdan geçişlere yönelik kısıtlama sadece ABD ve İsrail bağlantılı gemileri kapsıyor. Tahran yönetimi, yalnızca saldırılara dahil olmayan ülkelerin gemilerine kontrollü geçiş izni verileceğini duyurdu. Ancak bölgedeki askeri hareketlilik ve belirsizlik, sigorta şirketlerini ve armatörleri geri adım atmaya zorluyor.