Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme aşamaları ve Baykar’ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan ‘Hedef Kızılelma’ belgeselinin ilk bölümü gösterime girdi. Belgeselin galası İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Belgeselin gösterimi öncesi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Hedef Kızılelma belgeselimiz hava aracımızı ilk tasarlamaya başladığımız dönemde çekilmeye başlanmıştı. Hedef Kızılelma, ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin anlamını anlatıyor. Hedef Kızılelma, sadece ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın hikayesini değil bütün bu serüvenin hikayesini anlatıyor" dedi.
‘Hedef Kızılelma’ belgeselinin galası yapıldı
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