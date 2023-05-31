Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'uçağı bekletti' iddialarına yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bindiği uçakta CHP yandaşlarının sözlü sataşmasına maruz kaldı. Bakan Nebati 'uçağı bekletti' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek yaşananları anlattı. Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır. Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım." dedi.