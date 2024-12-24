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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Turkuvaz’daki Para Sohbetleri’nde önemli açıklamalar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Turkuvaz'daki Para Sohbetleri'nde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 19:00

4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zirve kapsamındaki Para Sohbetleri programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Emtia fiyatlarında herhangi bir artış görülmediğini belirten Şimşek, "Dünyada enflasyon düşüyor, küresel finansal koşullar daha destekleyici hale geliyor." dedi. Asrın çifte felaketi depremlere rağmen bütçe disiplinini tesis ettiklerini ifade eden Şimşek, "1 milyondan fazla vatandaşımıza son 1 yılda istihdam sunduk. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

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