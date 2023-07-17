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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği: "Çok verimli görüşmeler yaptık..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği: "Çok verimli görüşmeler yaptık..."
17.07.2023 18:53

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. Konuyla ilgili sosyal medyada hesabından açıklamalard bulunan Şimşek, "Çok verimli görüşmeler yaptık..." ifadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı. Bakanlığın açıklamasında, görüşmede ayrıca, küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20'de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi. ABD ve Türkiye arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

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