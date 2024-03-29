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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Mart 2024, 10:25 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024, 10:25

Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Depremin yok ettiği Antakya ilçesi Emek Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; 6 katlı binanın kontrollü yıkılma anı kameraya yansıdı. 6 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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