Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler saat gözetmeksizin duyulacak bir ses ve kurtulacak yeni bir can için hummalı bir şekilde çalışıyor. Kentteki enkaz çalışmalarının 136. saatinde, ekipler çifte mucize gerçekleşti. Sağlıkla çıkarılan mucize, ekiplere ve vatandaşlara büyük sevinç yaşattı.
Hatay'da 2 can daha kurtarıldı! Tam 136 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar
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