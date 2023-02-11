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Kılıçdaroğlu kirli siyasete devam ediyor! Kahramanmaraş depremini böyle küçümsedi "asrın felaketiymiş"

Kılıçdaroğlu kirli siyasete devam ediyor! Kahramanmaraş depremini böyle küçümsedi "asrın felaketiymiş"
11.02.2023 18:38 - Son Güncelleme: 11.02.2023 18:42

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıkımın olduğu illeri gezerek insanların acıları ve enkazlar üzerinden miting yapmaya devam ediyor. "AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıralayıp, "Sadece CHP'li belediyeler çalışıyor, başkanlarımız engelleniyor" iftirasını yayan Kılıçdaroğlu yine Başkan Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi. Binlerce insanımızın hayatına mal olan depremi 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı bir üslupla küçümseyen Kılıçdaroğlu, birçok yerli ve yabancı bilim insanının 'Böylesi zor görülür', 'Yüzyılın afeti', 'En yıkıcı karasal depremlerden biri' yorumlarını da görmezden geldi.

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