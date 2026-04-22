NATO Genel Sekreteri Rutte: "Türkiye savunma sanayisinde devrim yaptı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı kritik görüşme öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelen ve ardından ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesini inceleyen Rutte, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yenilikçilik ve üretim hızına dikkat çekti. NATO'nun üretim kapasitesini artırma ve teknolojik dönüşüm hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin "stratejik bir rol model" olduğunu vurgulayan Genel Sekreter, Türk sistemlerinin NATO mimarisiyle başarılı entegrasyonunun müttefiklik ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.