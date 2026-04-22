NATO Genel Sekreteri Rutte: "Türkiye savunma sanayisinde devrim yaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı kritik görüşme öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelen ve ardından ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesini inceleyen Rutte, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yenilikçilik ve üretim hızına dikkat çekti. NATO'nun üretim kapasitesini artırma ve teknolojik dönüşüm hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin "stratejik bir rol model" olduğunu vurgulayan Genel Sekreter, Türk sistemlerinin NATO mimarisiyle başarılı entegrasyonunun müttefiklik ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.

Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde can pazarı: Görgü tanığı dehşet anlarını böyle anlattı
Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde can pazarı: Görgü tanığı dehşet anlarını böyle anlattı
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | ZTK ÖZET İZLE
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | ZTK ÖZET İZLE
Ankara'da korkutan dakikalar: Helikopter piste sert iniş yaptı
Ankara'da korkutan dakikalar: Helikopter piste sert iniş yaptı
GOL | TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
GOL | TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

