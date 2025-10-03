Hamas Trump'a yanıtını verdi!

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Hamas'a verilen sürenin uzatıldığını belirten Trump, "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00'e kadar anlaşma sağlanmalı. Bu son şans." dedi. Gazze'nin özgürlüğü için savaşan Hamas'ı tehdit eden Trump, "Daha önce hiç görülmemiş bir cehennem Hamas’a karşı patlayacak." ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları sonrası Al Jazeera Hamas'ın Hamas, Trump’ın planına yanıtını arabuluculara ilettiğini bildirdi.