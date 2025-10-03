PODCAST CANLI YAYIN
Hamas Trump'a yanıtını verdi!

Hamas Trump'a yanıtını verdi!

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Hamas'a verilen sürenin uzatıldığını belirten Trump, "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00'e kadar anlaşma sağlanmalı. Bu son şans." dedi. Gazze'nin özgürlüğü için savaşan Hamas'ı tehdit eden Trump, "Daha önce hiç görülmemiş bir cehennem Hamas’a karşı patlayacak." ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları sonrası Al Jazeera Hamas'ın Hamas, Trump’ın planına yanıtını arabuluculara ilettiğini bildirdi.

Bunlar da Var

Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı
Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı
Okulda deprem paniği kamerada!
Okulda deprem paniği kamerada!
Tekirdağ'daki deprem Bursa'da da hissedildi; o anlar güvenlik kamerasında
Tekirdağ'daki deprem Bursa'da da hissedildi; o anlar güvenlik kamerasında
İstanbul'da deprem anı paniği kamerada!
İstanbul'da deprem anı paniği kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle