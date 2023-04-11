RAMAZAN İMSAKİYE
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Halk TV'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Düşman gibi konuştular

Halk TV'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Düşman gibi konuştular
11.04.2023 22:32 - Son Güncelleme: 11.04.2023 22:34

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. Türkiye'nin gurur projelerinden olan TCG Anadolu, uluslararası kamuoyunun da takdirini kazandı. Ancak takoz muhalefetin, medyadaki temsilcileri bir kez daha milli ve yerli bir projeye nefretini kustu. CHP tarafından fonlanan Halk TV sunucularından Ayşenur Arslan, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA’yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35’e mi?" derken Orhan Bursalı da TCG Anadolu'nun yukarıdan 2 bomba ile batırılabileceğini söyledi.

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